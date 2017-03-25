إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار قرب محطة قطار بمدينة “ليل” الفرنسية

متابعات-فجر :

أصيب ثلاثة أشخاص جرّاء عملية إطلاق نار قرب محطة لمترو الأنفاق في مدينة ليل شمالي فرنسا.

وأفادت صحيفة” لو فو دو نور” الفرنسية، أن إطلاق النار وقع في موقف سيارات مكشوف قرب محطة مترو “بورت داراس” في المدينة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، اعتقادها أن إطلاق النار نفذ من قبل شخص واحد، قام بفتح النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، ولاذ المهاجم بعدها بالفرار.

في غضون ذلك، طوقت قوات الأمن المنطقة وبدأت عملية بحث وتمشيط لإلقاء القبض على المهاجم.

تجدر الإشارة أن حالة الطوارئ لا تزال متواصلة في فرنسا منذ إعلانها في 2015 عقب سلسلة اعتداءات إرهابية تعرضت لها.