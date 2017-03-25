أسباب تورّم القدمين وكيفية علاجه

متابعات-فجر :

كيفية علاج تورّم القدمين يُعتبر تورّم القدمين من الأمراض الناتجة من تجمع السوائل والأملاح في الخلايا والأنسجة وعضلات القدمين، مما يزيد من حجمها بشكل ملفت للنظر، ويُصنف التورّم بالعابر أو المزمن، ولكل منهما أسبابه وطرق معالجته. تورّم القدمين العابر وهو الذي يُصيب الشخص نتيجة زيادة المجهود اليومي أو المشي لساعات طويلة، والحل الأمثل هو راحة القدمين وعدم السير عليهما لمدة ثلاث ساعات، ولا يوجد أي خطورة في هذا النوع وقد يُصيب الكبار أو الصغار على حد سواء. تورّم القدمين المزمن إنّ تورّم القدمين ذو خطورة ممّا يسبب من مشاكل صحية تُمثل في: صعوبة في المشي، التهابات وتقرحات في القدم، تسمم الدم بسبب الأملاح المتراكمة بشكل غير طبيعي في القدمين، وانخفاض في الدورة الدموية، وغالباً ما يكثر ذلك عند المرضى المصابين بالسكري. أسباب تورّم القدمين تعرض القدم لإصابة أو التواء الناتج من الارتطام بشيء ثقيل. زيادة الوزن، مما يزيد من تعب القدمين بحمل الثقل وتورّمهما. مرض السكري. تصيب بعض الفتيات بسبب اقتراب موعد الدورة الشهرية. التقدم في العمر. تناول الموالح والمخللات بشكل كبير. استخدام بعض الأدوية، كمضادات الاكتئاب، حبوب منع الحمل، أدوية السكري، والستيرويدات. طرق علاج تورّم القدمين إراحة القدمين من المشي بين حين وآخر، والابتعاد عن المشي لمدة تزيد عن ساعتين متواصلتين. الابتعاد عن تناول الأملاح والمخللات، وجعل الملح في الطعام غير ظاهر النكهة. ممارسة رياضة اليوغا: التي أظهرت نتائج مبهرة في العلاج. منقوع الملح، وهي من الطرق القديمة لكنها ذات العلاج الفعال، وتتم بوضع كمية من الملح في لترين من الماء في وعاء عميق، ومن ثم غمر القدمين بالوعاء لمدة نصف ساعة مع التدليك. رفع القدمين للأعلى، وذلك بوضع مخدة تحت القدمين ترفعهما وتجعلهما مساويتين لمستوى الرأس. شرب كميات كبيرة من الماء تزيد عن لترين يومياً، فذلك يُنشط الدورة الدموية في الجسم ويحرك الأملاح المتراكمة في القدمين ويخرجها عبر الكلى بشكل بول. تناول أقراص ومكملات المغنسيوم، فأحد أسباب تورّم القدمين نقص في المغنيسيوم، ويجب استخدامها بعد استشارة الطبيب. زيت الجريب فروت مع زيت الزيتون وزيت اللوز، ويتم بخلط مقادير متساوية من كل نوع من الزيوت وتدليكها على القدمين لمدة نصف ساعة على الأقل، فلهما دور كبير في إزالة التورّم وتخفيف الألم الناتج منه. مراجعة الطبيب، وهذه الخطوة تُتبع بعد استخدام أحد الطرق السابقة لمدة يومين من دون أن تظهر أي نتائج، فيقوم الطبيب بعمل الفحوصات اللازمة ووصف العلاج المناسب.