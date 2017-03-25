“الأمم المتحدة” : إسرائيل لم تنفذ قرار مجلس الأمن بوقف بناء المستوطنات

متابعات-فجر :

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية، امس الجمعة، إن إسرائيل لم تتخذ خطوات لوقف بناء المستوطنات وفق ما طالب به قرار المجلس.

وقال ملادينوف للمجلس في أول تقرير له عن تنفيذ القرار الصادر في 23 ديسمبر كانون الأول “القرار يدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات ’لوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية’. لم تُتخذ مثل تلك الخطوات خلال فترة التقرير.”

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بما سمح بتمرير القرار في مجلس الأمن متحدية ضغوطا من الرئيس المنتخب وقتها دونالد ترامب ومن إسرائيل وبعض المشرعين الأمريكيين الذين حثوا واشنطن على استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.