سحب مشروع تعديل نظام “أوباما كير” بطلب من “ترامب”

متابعات-فجر :

سحب مشروع تعديل نظام الرعاية الصحية “أوباماكير” قبيل التصويت عليه في الكونغرس الأمريكي،أمس الجمعة، بطلب من الرئيس دونالد ترامب، وفق ما قال رئيس المجلس بول راين، ما يمثل نكسة سياسية كبيرة لترامب.

تعرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لنكسة سياسية كبرى الجمعة بعدما طلب من الجمهوريين سحب مشروع تعديل نظام الرعاية الصحية المعروف “بأوباماكير” قبيل التصويت عليه لتعذر جمع أكثرية بحسب مصدر في الكونغرس.

وأكد المصدر في مجلس النواب أن رئيس المجلس بول راين “تحدث اليوم إلى الرئيس الذي طلب منه سحب مشروع القانون”.

وكان ترامب راهن على سمعته كصانع صفقات في التصويت المهم وسط تهديدات معارضين جمهوريين بنسف مشروع القانون الذي طرحه حزبهم لإلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية الذي أقره باراك أوباما.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب “فعل كل ما هو ممكن” لتمرير مشروع القانون، موضحا أن الرئيس الأمريكي سيتحدث الجمعة من البيت الأبيض بعد الهزيمة السياسية التي مني بها.

وكان مقررا أن يصوت أعضاء مجلس النواب ال 430 (193 ديموقراطيا و237 جمهوريا) بعيد الساعة 19,30 ت غ على المشروع، لكن عدد الجمهوريين الذين أعلنوا معارضتهم له يفوق ثلاثين، ما يعني هزيمة مؤكدة عند التصويت.