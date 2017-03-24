” الدفاع المدني” ينقذ محتجزين إثر اندلاع حريق في عمارة سكنية ب “الرياض”

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أمس الجمعة، من إخماد حريق اندلع في عمارة سكنية وإنقاذ محتجزين داخل موقع الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي: إنه ورد للعمليات مساء أمس الجمعة، بلاغ يفيد وقوع حريق اندلع في عمارة سكنية مكونة من خمسة أدوار بحي المرقب في الرياض، مشيراً إلى أن الحريق اندلع في الدور الثاني.

وأضاف الرائد الحمادي، أنه على الفور انتقلت فرق الدفاع المدني للموقع ومباشرة الحادث،وتمكن – ولله الحمد- رجال الدفاع المدني من إنقاذ عدد من الأسر المحتجزة جراء الحريق وإخماده، ولم ينتج عن الحادث أي وفيات، في حين تعرض شخصين لجروح بسيطة وتم معالجتهما، ولازالت إجراءات التحقيق جارية لكشف ملابسات الحريق.