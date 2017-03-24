“الجيش التركي” يدمر عدة مواقع لحزب العمال الكردستاني

متابعات-فجر :

أعلنت رئاسة الأركان التركية،أمس الجمعة، عن تدمير سلاحها الجوي 16 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في ريف ولاية “هكاري” جنوب شرقي البلاد، وفي مناطق شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة عن بيان لرئاسة الأركان أن مقاتلات تركية نفذت الجمعة، غارات جوية على مواقع المنظمة بمناطق “متينا”، و”زاب” و”أفشين باسيان”، و”قنديل”، وهاكورك” شمالي العراق، إلى جانب ريف “هكاري”.

ووفق البيان، أسفرت الغارات عن تدمير 16 هدفاً للحزب الذي تعتبره أنقرة إرهابياً وتحظر نشاطه.

وأشار إلى أن “المقاتلات التركية عادت لمواقعها بسلام، بعد أداء مهمتها بنجاح”.