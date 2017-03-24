“مدني مكة” يخلي 25 شخصاً إثر اندلاع حريق في عمارة سكنية بحي الكعكية

متابعات-فجر :

أخلت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمةً 25 شخصاً إثر اندلاع حريق في شقة بعمارة سكنية، أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني أن مركز العمليات تلقى بلاغاً يفيد وقوع حادث حريق في عمارة بحي الكعكية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في صالة شقة سكنية بالدور الثالث من عمارة مكونة من خمسة أدوار مأهولة بالساكنين تمت السيطرة على الحادث وإخماده وجرى إخلاء ساكني العمارة والمقدر عددهم بقرابة 25 شخص حيث صاحب الحادث كثافة عالية في تركيز الأدخنة المنبعثة نتيجة طبيعة المادة المحترقة “إسفنج”،

وأضاف الرائد نايف الشريف؛ أنه نجم عن الحادث إصابة اثنين من ساكني العمارة بحالة هلع تلقوا العلاج اللازم في الموقع وهم بصحة جيدة وان فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.