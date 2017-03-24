اليمن.. مقتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بمحافظة “شبوة”

متابعات-فجر :

قتل وأصيب 31 عنصرا من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والانقلابيين من جهة أخرى في جبهة “ساق صفحة بيحان” بمحافظة شبوة، شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح الناطق العسكري باسم قوات اللواء26 مشاه عبدالوهاب بحيبح، في تصريحات، بأن الميليشيا الانقلابية تكبدت خلال المواجهات 20 قتيلا و11جريحا بينهم ثلاثة قياديين ..مشيرا إلى فرار عناصر الميليشيا الانقلابية من مواقع الاشتباكات تاركين ورائهم جثث قتلاهم، كما لفت إلى أن الجيش استحدث مواقع جديدة بعد انكسار وهزائم الميليشيا.