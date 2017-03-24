هيئة الطيران: لم نبلغ بمنع أجهزة المحمول على رحلات بريطانيا

متابعات – فجر



أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، عدم وجود مطالبة رسمية من الجهات البريطانية حيال قرار منع الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية في العفش اليدوي المصاحب للركاب للرحلات المباشرة المتجهة من المملكة للمطارات البريطانية، أسوة بالقرار الأمريكي الذي ركز على شركات طيران محددة تطير من ستة دول شرق أوسطية تتجه مباشرة للمطارات الامريكية.

وقال المصدر في تصريح خاص “للرياض” أن الهيئة غير معنية بتطبيق القرار على الرحلات للشركات أو الركاب الذين يسافرون بشكل غير مباشر إلى أمريكا، وأن تنفيد القرار حالياً وحسب التوجيه من الجهات الأمنية السعودية ينحصر على الخطوط السعودية كونها في الوقت الراهن المشغل الوحيد الذي له رحلات مباشرة، من مطاري الرياض وجدة الى المطارات الأمريكية.

يذكر أن السلطات الأمريكية قد طلبت مؤخراً وبشكل رسمي من وزارة الداخلية السعودية منع حمل أجهزة المحمول”لاب توب” واللوحية مثل “الآيباد” كعفش يدوي مع المسافر، ويسمح بها فقط في العفش المصاحب للراكب أسفل الطائرة.

وكان مختصون في قطاع الطيران قد أكدوا أن هذا القرار غير مبرر من الناحية الأمنية، وأنه سوف يؤثر من ناحية اقتصادية على الشركات الطيران بدول المنطقة التي تسير رحلات مباشرة لأمريكا، كما أن هناك مخاوف من خطوة مشابهة لمنع أجهزة الجوال، خاصة وأن كثير من الركاب يحتاج لها مع توفر شبكة الانترنت على الرحلات ذات الساعات الطويلة.