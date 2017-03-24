وظائف شاغرة للمواطنات بالخارجية السعودية

متابعات – فجر

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى (ملحق) و (سكرتير ثاني) للنساء والمطلوب شغلها بمواطنات سعوديات.

وكشفت الوزارة عن شروط شغل هذه الوظائف وفق لائحة الوظائف الدبلوماسية، مبينةً أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة، ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الدبلوماسية:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل.

أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

أن لا تكون محكوماً عليها بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن لا تكون مفصولة من خدمة الدولة.

أن لا تكون متزوجة من غير الجنسية السعودية.

أن تكون لائقة صحياً وحسنة المظهر.

أن تتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقلها إليها.

أن لا يتجاوز عمر المتقدمة الـ (30) سنة لمسابقة (ملحق) و (40) سنة لمسابقة (سكرتير ثاني).

إجادة اللغة الإنجليزية.

أن تكون المتقدمة حاصله على درجة (البكالوريوس) بالنسبة لوظيفة (ملحق) ودرجة (الماجستير) لوظيفة (سكرتير ثاني) بتقدير لا يقل عن (جيد).

أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كانت حاصله عليها من خارج المملكة.

التخصصات المطلوبة لوظيفة ملحق:

(علوم سياسية – قانون – اقتصاد – علاقات دولية – إدارة أعمال دولية – أمن دولي – إدارة استراتيجية – إعلام (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي) – لغة إنجليزية – لغة تركية – لغة صينية – لغة ألمانية).

التخصصات المطلوبة لوظيفة سكرتير ثاني :

(علوم سياسية – قانون – اقتصاد – علاقات دولية – إدارة أعمال دولية – أمن دولي – إدارة استراتيجية – إعلام (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي) – لغة إنجليزية – لغة تركية – لغة صينية – لغة ألمانية).

ثانياً : مواعيد القبول وإجراء المقابلة الشخصية والامتحان التحريري :

سيكون التقديم عن طريق

الموقع الرسمي لوزارة الخارجية (www.mofa.gov.sa) – (بوابة التوظيف)

بداية التقديم 01/07/1438هـ 29/03/2017م نهاية التقديم 09/07/1438هـ 06/04/2017م.

التفاصيل على رابط موقع الوزارة:

http://jobs.mofa.gov.sa/JobsAdds/Pages/34224032017.aspx