موقعة الأخضر و العراق تُنظّم بصافرة أوزبكية

متابعات – فجر

كلفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم أوزبكي لإدارة مباراة الأخضر السعودي مع المنتخب العراقي في الجولة السابعة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويدير اللقاء فالنتين كوفالينكو كحكم ساحة، ومامورسايد كاسيموف كمساعد أول، وشاومنوف كمساعد ثاني.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره العراقي، على ملعب الجوهرة ، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة بتصفيات كأس العالم .2018

ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، في حين يحل العراق خامسًا برصيد 4 نقاط.