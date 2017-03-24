حكام أجانب لضبط مباراة الهلال والنصر في كأس الملك

متابعات – فجر

أعلنت لجنة الحكام أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاءت التكليفات على النحو التالي:

يوم الخميس 2/ 7 / 1438: الاتفاق والتعاون، حكم ساحة: خالد صلوي مساعد أول: عبدالله الشلوي، مساعد ثاني: محمد العبكري، حكم رابع: فهد العريني.

يوم الجمعة 3/ 7/ 1438، الفيصلي والعدالة، حكم ساحة: صالح الهذلول، مساعد أول: عبدالرحيم الشمري، مساعد ثاني: هشام الرفاعي، حكم رابع: أحمد الطيار.

يوم السبت 4/ 7/ 1438، النصر والهلال، طاقم تحكيم أجنبي، حكم رابع: عبدالله العويدان.

يوم الأحد 5/ 7 / 1438، الأهلي ووج، حكم ساحة: خالد الطريس، مساعد أول: عبدالعزيز الأسمري، مساعد ثاني: عبدالله معافا، حكم رابع: حسين أبوشاهين.