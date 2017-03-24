“إنستجرام” يُضيف ميزة جديدة لحجز المواعيد

متابعات – فجر :

يخطط تطبيق “إنستجرام” ليصبح منافسًا قويًا لموقع “Yelp”، إذ أعقب إعلانه عن امتلاك أكثر من مليون معلن، بمشاركة خططه لجلب ميزة الحجز إلى التطبيق.

وأصبح بإمكان المستخدمين حجز جميع الخدمات التي تعجبهم، مثل موعد عند مصفف الشعر، مع اختيار شكل التسريحة ووقت وتاريخ الزيارة.

وتضيف هذه الميزة الجديدة المزيد من التفاعل بين المستخدمين والشركات المختلفة، إذ لم يعد تطبيق “انستغرام” مجرد مكان لالتقاط الصور ونشرها، أو العثور على أماكن جديدة مختلفة، بسبب احترافية وروعة الصور التي تنشر على التطبيق.

ومن المتوقّع أن تدعم هذه الميزة الجديدة بخانة تحمل اسم “pricing and payment”، أي “التسعير والدفع”، لكن سيدفع المستخدم عند ذهابه وإتمام الخدمة، لكن من المحتمل إضافة ميزة للدفع في المستقبل.