الدكتور “العرنوس” يُكرم “الزهراني” ويدعم اتحاد الكاراتيه

فجر – الرياض :

كرم رئيس مجلس إدارة شركه المشاريع الطبية المتحدة المحدودة الدكتور محمد عمر العرنوس مساعد مدرب المنتخب السعودي للكاراتيه المدرب الوطني على بن مسفر الزهراني بمناسبة حصوله على جائزة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للأبداع الرياضي وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور ابراهيم بن محمد القناص ومدرب المنتخب عبدالفتاح النجار واداري المنتخب معافا جومان في حفل اقيم بمستشفى عبيد التخصصي بالرياض .

وسلم من خلاله الدكتور العرنوس دعم مالي للاتحاد السعودي للكاراتيه ومكافاة مالية للمدرب على الزهراني وقدم الدكتور القناص درع الاتحاد السعودي للكاراتيه للدكتور العرنوس بهذه المناسبة .

واكد الدكتور محمد العرنوس بأن هذا التكريم للمدرب على الزهراني يأتي كعرفان للمدرب على مابذله من جهد في خدمة بلاده وتدريب نجوم تمكنوا من رفع اسم الوطن عاليا في المحافل الرياضية .

وامتدح الدكتور العرنوس الانجازات التي يحققها الاتحاد السعودي للكاراتيه وقال ” انا من المتابعين للعبه وشاهدت تطور كبير في السنوات الاخيرة وتحقيق نتائج مميزة في المشاركات الخارجية للمنتخب بسبب ما يقدم من عمل من قبل ادارة الاتحاد برئاسة الدكتور ابراهيم القناص وفضلت ان اساهم بتقديم القليل من الدعم لهذا الاتحاد حتى يواصل توهجه في المستقبل متمنياً لرياضة السعودي بقيادة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن مساعد التوفيق والنجاح في جميع المحافل التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية “.