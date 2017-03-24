الأمم المتحدة توافق على توثيق جرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية

متابعات – فجر :

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على تعزيز تحقيقه الخاص في الانتهاكات الواسعة في كوريا الشمالية من خلال توثيق جرائم مزعومة ضد الإنسانية تحسبا لأي محاكمات في المستقبل.

وتبنى المجلس، الذي يضم في عضويته 47 دولة، دون تصويت القرار الذي قدمته اليابان والاتحاد الأوروبي ودعمته الولايات المتحدة في اليوم الأخير من جلسة المجلس التي دامت أربعة أسابيع. وقاطع وفد كوريا الشمالية جلسة النقاش.

وتقرر تعزيز مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سول لمدة عامين من أجل إقامة مركز لجمع الشهادات والأدلة “مع احتمال وضع استراتيجيات جديدة واستخدامها في أي عملية مساءلة مستقبلية.”

وقالت الصين إنها “تنأى” بنفسها عن القرار ودعت للحوار و”التركيز على الصورة الأكبر” من أجل تهدئة أجواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية.