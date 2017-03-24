أمانة الشرقية: ضخ 1.6 مليون متر مكعب من مياه الأمطار إلى الخليج

متابعات – فجر :

وجه م. فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية بتكثيف عمليات سحب مياه الأمطار من أمام المساجد والجوامع والمدارس والطرق الشريانية والشوارع الرئيسية والتجمعات السكنية وغير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، فيما شدد محمد الصفيان مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية بأن كمية الأمطار التي تم تصريفها خلال الـ١٢ ساعة الماضية بلغت مليون و 650 ألف متر مكعب بدأت من الساعة السادسة من مساء الخميس وحتى السادسة من صباح هذا اليوم الجمعة.

ولفت قبل قليل أنه تم تصريف جميع هذه الكميات وضخها إلى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الأمطار والتي تبلغ ٤٣ محطة، وأشاد الصفيان بتعاون عدد من الجهات الحكومية في الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الشرقية يوم أمس الخميس أبرزها: فرع وزارة النقل والمواصلات بالمنطقة الشرقيةً، وإدارة المياه، وإدارة المرور وإدارة الدفاع المدني مثمناً تعاونهم ومجهوداتهم في العمل مع الأمانة.

وأشار إلى أن جميع الفرق الميدانية تمكنت من تطبيق خطة الطوارئ التي وضعتها الأمانة، من خلال انتشار جميع الفرق في مواقع تجمعات المياه بشكل سريع، إضافة إلى توزيع العمل، لافتاً إلى أن تنفيذ خطة الطوارئ المعدة مسبقاً كانت بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة الشرقية، وقيادات الإدارات ذات الصلة.

وأوضح أنه في إطار التعاون المشترك بين إدارات أمانة الشرقية قامت إدارة تصريف الأمطار بتثبيت 20 مضخة 6 بوصه و مضختين 12 بوصه بصورة مسبقه وفقا لتوقعات مسبقة بهطول الأمطار، وذلك في المواقع غير المخدومة بشبكات التصريف والتي تم رصدها سابقا، في بعض مناطق غرب الدمام وجنوب الخبر حيث تم تكثيف الجهود المعدة لهذه الأحياء حيث تم التعامل مع مياه الأمطار في حي الفاخرية وتصريفها بالكامل خلال ثلاث ساعات فقط، وجاري التعامل مياه الأمطار في حي ضاحية الملك فهد حيث تم تعزيزها بكميات كبيرة من الآليات ومحطات الضخ المتنقلة وذلك للتعامل مع أماكن تجمعات المياه فيها، وكذلك حي العزيزية بالخبر وباقي الأحياء، مؤكدا تخصيص فرق تشغيل وصيانة للتواجد بصوره ميدانية للتأكد من الحالة التشغيلية لتلك المعدات، مشيراً إلى تكوين غرفة أعمال مركزية لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار خلال الحالة المطرية، إضافة إلى التواجد الميداني من قبل قيادات الأمانة في المواقع لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار وشبكات التصريف التي تغطي ما نسبته 57 % من مناطق وأحياء حاضرة الدمام ، وكذلك الفرق الميدانية، فيما شهدت كافة أنفاق حاضرة الدمام حركة مرورية انسيابية بعد تخصيص فرق عمل بإشراف مهندسين مختصين لمتابعتها بشكل مباشر ، والتأكد من تصريف مياه الامطار عبر محطات الضخ الخاصة بالأنفاق، ومتابعة نظافتها أولا بأول.

وذكر أنه تم نشر أكثر من 70 محطة ضخ متنقلة بأحجام مختلفةفي جميع الأحياء غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الامطار مع توفير الفرق الميدانية لتأمين وسائل السلامة الخاصة بها.

وتابع الصفيان: أن الأمانة استنفرت طاقاتها وقدراتها الفنية والبشرية في وقت مبكر تأهباً لأي طارئ قد يتسبب جراء هطول الأمطار، مؤكداً أن جميع محطات تصريف الأمطار عملت بكامل طاقتها التصريفية، بإشراف م. محمد الخاتم مدير إدارة تصريف مياه الأمطار، وكذلك الآليات التي تملكها الأمانة، والموزعة في جميع مناطق حاضرة الدمام، ساعدت في تصريف مياه الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية عن طريق المقاولين والفرق المساندة والميدانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الشرقية، أن جهود امانة الشرقية أثناء الحالة المطرية كانت متكاملة، اذ تمت المتابعة الميدانية لجميع الإدارات في البلديات كل باختصاصه، إضافة إلى التواجد الميداني لرؤساء البلديات وقيادات الامانة، اذ باشرت كل من إدارة صيانة الطرق برئاسة مدير الإدارة م. حمدان المطيري، وإدارة النظافة برئاسة وكيل الأمين المساعد للخدمات د. محمد العماني، أعمالها المختصة في مسح الطرق ومعالجة التصدعات والتشققات بالإضافة إلى تنظيف الطرق والشوارع فور الانتهاء من عمليات سحب المياه، كما تابعت إدارة الأزمات والكوارث بقيادة مديرها العام م. منصور عسيري الأعمال الميدانية لعمليات خطط الطوارئ لاعمال التصريف بالإضافة إلى متابعة ملاحظات المرور.

كما عملت إدارة الكهرباء على استقبال البلاغات الخاصة بالإنارة والكهرباء بقيادة مديرها المهندس مصطفى ال توفيق ومساعده م. فيصل العتيبي، فيما تتواصل جهود بلدية وسط الدمام في الاشراف على مواقع تجمعات مياة الامطار في الاحياء والمناطق الصناعية وذلك بمشاركة مقاول النظافة وتنصب الجهود الان في سحب بعض التجمعات المحدودة في أحياء الرابية والدانة والخضرية وستستمر حتى الانتهاء منها خلال الساعات القادمة ان شاء اللهكما يتم حاليا” حصر جميع المواقع التى تتجمع بها المياة بشكل كبير تمهيدا” لمعالجة مناسيبها وربطها بأقرب نقطة تصريف للأمطار، كما باشرت كافة بلديات محافظات المنطقة خطط الطوارئ التي اعدتها مسبقا لتصريف مياه الامطار من خلال الفرق الميدانية ومحطات الضخ باشراف رؤساء االبلديات.

ولفت إلى أن الأمانة بثت قبل وأثناء الحالة المطرية يوم أمس الخميس أكثر من نصف مليون رسالة توعوية تتضمن تعليمات إرشادية أثناء القيادة وكذلك الابتعاد عن الأجسام الموصلة بالكهرباء إضافة إلى رسائل تتضمن الإبلاغ عن أماكن تجمعات المياه بهدف تيسير وصول الفرق الميدانية إلى هذه الأماكن بشكل سريع، مضيفاً أن الأمانة عملت على تفعيل جميع قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها من خلال بث مقاطع فيديو توضيحية لعمل الفرق الميدانية وكذلك عمل محطات تصريف مياه الأمطار وأيضا التواصل والتفاعل بشكل مباشر مع جميع المستفيدين من خلال بث تعليمات إرشادية ورسائل توعوية وكذلك صور لجميع الفرق الميدانية وأماكن تواجدها موكدا أن الأمانة تعاملت مع أغلب البلاغات التي تلقتها عن أماكن تجمع مياه الأمطار عبر الخدمة التفاعلية مركز «بلاغاتي 940»، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة، وجاري التعامل مع بقية البلاغات بأسرع وقت ، مما أسهم في إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار.