د/ إبراهيم الزعاقي يحتفل بزواج إبنه

متابعات-فجر:

أحتفل د. إبراهيم بن عبدالعزيز الزعاقي بزواج الابن أنس على كريمة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الشليل.

كما أقيم الحفل في قاعة أريام للاحتفالات في الرياض وسط حضور عدد من المسؤولين ووجهاء المجتمع وأقارب العروسين والأصدقاء، تهانينا.