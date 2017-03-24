تشكيل لجنة دولية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار

واس-فجر:

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قراراً يدين الإنتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق التي تتعرض لها الأقليات في ميانمار خاصة أقلية الروهينجيا المسلمة.

وأدان القرار الهجمات التي قامت بها قوات حرس الحدود في 9 أكتوبر 2016 في شمال ولاية راخين وما أدت إليه من تدهور الأوضاع الإنسانية للروهينجيا وإجبار الآلاف منهم على اللجوء خارج البلاد.

وطالب القرار حكومة ميانمار برفع حظر التجول في ولاية راخين والسماح بحرية التنقل وضمان أمن وسلامة جميع السكان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين دون عوائق ودون تأخير ، وكذلك ضمان إدماج جميع الأقليات العرقية والدينية في العملية السياسية خاصة في ولاية كاشين ، بالإضافة إلى بدء حوار سياسي وطني شامل للتوصل إلى سلام دائم.

وقرر مجلس حقوق الإنسان إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق على وجه السرعة والتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات العسكرية والأمنية التي شهدتها ميانمار خاصة في ولاية راخين.

كما طالب قرار المجلس حكومة ميانمار بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية والسماح لها بدخول كافة أنحاء البلاد دون قيد أو شرط.