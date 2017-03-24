جزيرة ساو ميغيل البرتغالية…وأجمل المناظر الطبيعية

متابعات-فجر:

يشار إلى جزيرة ساو ميغيل محليا باسم “الجزيرة الخضراء، وهي الأكبر والأكثر سكانا من بين جزر الأزور. وتعد قبلة الباحثين عن الإقامة وسط أجمل المظاهر الطبيعية بين مشاهد لا تقارن، كما تعتبر الجزيرة أيضا قبلة محبي المغامرة نظرا لتكوينها الجيولوجي الفريد.

وما بين البحيرات الجميلة، والشواطئ الرملية، والتلال، والجبال العالية والسهول الخضراء، تقدم الجزيرة للزائر مزيج من الحياة المعاصرة مع نكهة تاريخية، فضلا عن إمكانية مشاهدة الحيتان والسباحة مع الدلافين، والمشي، والرحلات، والغوص، وصيد الأسماك، ورحلات السفاري، ومشاهدة الطيور، وملاعب الجولف الرائعة والعديد من الأنشطة في الهواء الطلق.