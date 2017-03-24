البرازيل تسحق الأوروجواي برباعية مقابل هدف وحيد

متابعات-فجر:

حقق المنتخب البرازيلي فوزا كبيرا على مضيفه أوروجواي بنتيجة 4 / 1 ، في الجولة الثالثة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018.

وعزز المنتخب البرازيلي صدارته لجدول التصفيات رافعا رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم خطوة مهمة على طريق التأهل للنهائيات، بعدما تغلب على منافسه المباشر على صدارة جدول التصفيات.

وتجمد رصيد منتخب أوروجواي عند 23 نقطة في المركز الثاني، علما بأنه مني بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات.

وبادر كافاني بالتسجيل في المباراة، حيث أحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، وتعادل باولينيو للمنتخب البرازيلي بهدف في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، سجل باولينيو والنجم نيمار هدفين آخرين للمنتخب البرازيلي في الدقيقتين 52 و75، ثم اختتم باولينيو اللقاء بهدف ثالث له ورابع لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحقق الفريق الانتصار السابع له على التوالي في هذه التصفيات.

وحقق منتخب البرازيل، الفوز في جميع المباريات السبع التي خاضها بقيادة مديره الفني الجديد تيتي، الذي تولى المسؤولية خلفا لكارلوس دونجا، بعد خروج الفريق صفر اليدين من الدور الأول لكوبا أمريكا 2016.

ومنح باولينيو مدربه تيتي مكافأة هائلة على الثقة به، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليتغلب الفريق على مشكلة غياب جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي للإصابة.

وحرص منتخب أوروجواي على الضغط الهجومي منذ الدقيقة الأولى في اللقاء، ولكنه افتقد الفعالية في ظل اعتماده في خط الهجوم على كافاني بمفرده والذي انضم إليه دييجو رولان في القليل من الهجمات، فيما عانى الفريق من غياب نجمه الشهير لويس سواريز مهاجم برشلونة للإيقاف.

وأظهر المنتخب البرازيلي تماسكا في جميع خطوطه، حتى على الرغم من الهدف المبكر لأصحاب الأرض.

وحرص لاعبو المنتخب البرازيلي على التمرير المتقن والاستحواذ على الكرة معظم الوقت وحرموا لاعبي أوروجواي من الاستحواذ على الكرة.

وقدم منتخب أوروجواي عرضا اتسم بالإصرار والحماس أكثر من الكرة الجمالية، لكنه مني بالهزيمة الأولى مقابل خمسة انتصارات في ست مباريات خاضها على ملعبه بالتصفيات الحالية حتى الآن.

ورغم حماس منتخب أوروجواي، نجح المنتخب البرازيلي في قلب الطاولة على مضيفه وكسر مقاومة أصحاب الأرض وحسم اللقاء لصالحه بهذه النتيجة الكبيرة.

وحافظ منتخب أوروجواي على موقعه في المركز الثاني، قبل مباراته التالية في التصفيات والتي يخوضها في ضيافة المنتخب البيروفي يوم الثلاثاء المقبل.