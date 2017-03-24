ميسي ينقذ الأرجنتين في مواجهة تشيلي

متابعات-فجر:

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً غالياً أمام ضيفه التشيلي بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 المقرر إقامتها في روسيا.

ولعبت المباراة فجر اليوم الجمعة على الأراضي الأرجنتينية، وابتسمت الظروف لأصحاب الأرض بعد تسجيلهم هدفاً من ركلة جزاء بالدقيقة الـ16 عبر طريق نجم التانجو ليونيل ميسي.

وبهذه النتيجة تعود الأرجنتين للمنافسة على حجز بطاقة التأهل للمونديال، بتواجدها في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد منتخب تشيلي عن النقطة الـ20 بالمركز السادس.

وفي نفس الجولة تعادل منتخب فنزويلا أمام ضيفه بيرو بهدفين لمثلهما، تقدم أصحاب الأرض بهدفين بالدقيقة الـ24 عبر طريق ميكيل فيلانيفا، والدقيقة الـ40 عن طريق روميلو أوتيرو.

ولكن الضيوف عادوا بالنتيجة بعد تسجيل أندريا كاريلو هدف تقليص الفارق بالدقيقة الـ46 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يسجل جيريرو هدف التعديل بالدقيقة الـ64، لينتهي اللقاء بهدفين لمثلهما.

وبهذه النتيجة استمرت فنزويلا في المركز الأخير برصيد ست نقاط، بينما تواجدت بيرو في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.