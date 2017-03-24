يونس محمود ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي عام 2018

متابعات – فجر :

كشف نجم الكرة العراقية يونس محمود الملقب بـ(السفاح) عن نيته الترشح رسميا لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة خلال الانتخابات القادمة المقرر لها شهر آب/أغسطس من العام المقبل 2018.

وأكد يونس محمود أنه يريد النهوض بالكرة العراقية لأنها تمر بمرحلة صعبة للغاية، وأوضح محمود “بصراحة لم يكن لدينا تخطيط في العراق، فقد تأثرنا سلبيا بتراجع دوريات الشباب والناشئين، في وقت انتشرت فيه ظاهرة المدارس الكروية التي أرى أنها عبارة عن إدارة أعمال أكثر منها خدمة للكرة العراقية، ورغم ذلك لن نيأس وسنبحث عن نهضة حقيقة لإعادة هيبة الكرة العراقية للساحة العربية والآسيوية”.

وأضاف يونس محمود “أحظى بدعم كبير، لكن الانتخابات لعبة بين كل الأطراف وخاصة بين القائمين على الأندية والمنتخبات وهي الهيئة العامة وبالتأكيد ستكون اللعبة كبيرة لكن أتمنى أن تكون لدي الفرصة للفوز في الانتخابات، وعموماً الوقت لايزال مبكرا ومن الممكن أن يبدأ العمل والتخطيط لهذه الانتخابات قبل ستة أشهر من موعدها”.

ويزور النجم العراقي العاصمة القطرية الدوحة بشكل ودي حاليا بصحبة زوجته لزيارة بعض الأصدقاء العراقيين حيث خاض تجربة احترافية في قطر لمدة عشر سنوات كاملة تنقل خلالها بين أندية الخور والغرافة والوكرة.

ويقول يونس محمود عن هذه الزيارة “قطر بمثابة بلدي الثاني بعد العراق وتمثل لي الكثير حيث قضيت فيها أجمل الذكريات، وأنا الآن في فترة راحة واستقرار نفسي وعائلي، بعيدا عن كرة القدم”، وبسؤاله عن خططه المستقبلية قال يونس محمود “سأبدأ المشوار الجديد قريبا كإداري وقد كانت لدي بعض العروض الكثيرة لكنني رفضتها لأن في ذهني رؤية معينة وأتمنى أن تتحقق”.

ونفى النجم العراقي المعتزل أن تكون لديه أي نية للاتجاه إلى التدريب، حيث قال “هذه الفكرة خارج حساباتي لأنني أشعر بنفسي كإداري أكثر من مدرب”، وكشف يونس محمود أنه اعتزال مجبرا بسبب أمور خارجة عن إرادته جعلته يتخذ القرار الصعب، رغم أنه كان لايزال قادرا على العطاء حتى آخر مباراة سجل هدفا فيها وكان أيضا هدافا للمنتخب العراقي، وقال يونس محمود : “جاءتني عروضا كثيرة للاستمرار في الملاعب لكنني أخذت القرار بالابتعاد نهائيا عن كرة القدم والاعتزال”.

ورشح يونس محمود فريق النفط للفوز بلقب الدوري العراقي هذا الموسم رغم المنافسة القوية مع الشرطة والقوة الجوية، مؤكدا أن فريق النفط يستحق اللقب لأنه يقدم مستويات كبيرة، وأشار يونس محمود إلى أن ناديي الشرطة والقوة الجوية من الفرق التي تحظى بدعم كبير ويحصلا على رواتب شهرية ثابتة وهذا ما يؤثر على الكرة العراقية بالإيجاب لان الفريق يكون بمقدوره جلب أفضل اللاعبين المحترفين.

وأكد يونس محمود أنه كان يتمنى أن يحقق حلم التأهل لكأس العالم التي ستقام بروسيا العام المقبل مع المنتخب الملقب بـ(أسود الرافدين)، وصرح محمود “للأسف ليس كل ما يتمناه المرء يدركه وهذه سنة الحياة والحمد لله راضي بما قدمته لبلادي طوال السنوات الماضية”.

وشدد يونس محمود على أن أن تصفيات كأس العالم تستعصي عادة على المنتخبات العربية لأن صعوبتها تكمن في أن المباريات متباعدة وليست متلاحقة مثل مباريات كأس آسيا، وكشف محمود “من الممكن أن بعض الفرق تكون في وضعها بالتصفيات والعكس، فنجد المنتخبات العربية تنافس أكثر في كأس آسيا ولا يحدث نفس الشيء في تصفيات كأس العالم” .

وردا على سؤال حول انزعاجه من انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة عن وفاته ألمح يونس محمود “إن الشائعات أكثر من مرة تخرج ضده، خاصة بعض الشباب المتطفلين الذين ينشرون مثل هذه الأمور فتنتشر بقوة، مثلما حدث في المرة الأخيرة والطريف أن والدتي كنت أجلس بجوارها وفجأة تلقت إشاعة وفاتي فكان الأمر طريفا للغاية، وبالتالي فالأمر بالنسبة لي عادي ولا يمثل أي إزعاج”.