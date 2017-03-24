أردوغان: يحق لكم وصفي بـ”الدكتاتور” ولا يحق لي وصفكم “نازيون”؟

متابعات – فجر :

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه سيواصل استخدام تعابير مثل “النازية” و”الفاشية” للإشارة إلى مسؤولين أوروبيين طالما يعتبرونه “دكتاتوراً”.

وقال أردوغان في مقابل مساء الخميس مع قناتي “سي ان ان تورك” و”كنال د” “يحق لكم وصف أردوغان ب”الدكتاتور” لكن لا يحق له أن يقول لكم “فاشيون” او “نازيون”؟”، ومضى يقول “طالما يصفون أردوغان ب”دكتاتور” فسأواصل استخدام هذه التعابير للإشارة إليهم”.

وتأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا والاتحاد الإوروبي توتراً شديداً في الأسابيع الماضية بعد إلغاء عدد من الدول الأوروبية تجمعات انتخابية مؤيدة لأردوغان خصوصاً في ألمانيا وهولندا.

وندد أردوغان مجدداً بإلغاء التجمعات التي تسعى إلى كسب التأييد لمعسكر ال”نعم” في الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في 16 إبريل المقبل من أجل توسيع سلطات الرئيس، واتهم الأوروبيين بدعم معسكر ال”لا”.

وكان أردوغان اتهم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل باللجوء إلى ممارسات “نازية” مما أثار استنكار ألمانيا وحمل الرئيس الإلماني الجديد فرانك فالتر شتاينماير على مطالبته بالتوقف عن هذه “المقارنات المشينة”، وتابع أردوغان أنه لا يعتزم التوجه إلى ألمانيا قبل 16 إبريل المقبل.

كما أشار خلال المقابلة الخميس إلى إمكان “درس” العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الاقتصادية مع التكتل الذي يعد الشريك التجاري الأول لتركيا.

وعند سؤال أردوغان حول “اجراءات جذرية” متعلقة باتفاق الهجرة الموقع قبل عام مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، رد فإنه “سنستعرض كل هذه المسائل مع حكومته، من الألف إلى الياء”.