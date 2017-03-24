تعرف على 3 أجهزة انتظرها العالم ولم تطرحها أبل

متابعات – فجر :

ترددت شائعات تزعم قيام شركة أبل بطرح لعدد من الأجهزة الجديدة بحلول أبريل المقبل، لكن فاجأت أبل الجميع بالإعلان عن مجموعة من أجهزتها أمس، ولم تصدق جميع الشائعات، خاصة أن أبل وعدت قبل ذلك بطرح مجموعة من الأجهزة ولم يتحقق ذلك، ومنها:

آيباد 10,5 بوصة

انتشر عدد من الشائعات التي تزعم أن شركة أبل بصدد الكشف عن آيباد جديد بشاشة قياس 10,5 بوصة، ليصبح نسخة متوسطة الحجم تناسب جميع المستخدمين الذين لا يروقهم النسخة الميني من الآيباد وكبيرة الحجم ويرغبون في جهاز بحجم عملي مناسب.

نظام ios,3

وكان من المقرر أيضاً أن تكشف شركة أبل عن نظام التشغيل الجديد ios 10,3، والذي كان من المفترض أن يتضمن الكثير من المزايا والتحديثات الجديدة والمهمة التي ستغير من هواتف آيفون وأجهزة الآيباد بشكل تام.

جهاز apple TV

وكان من المفترض أن تزيح أبل الستار عن الجيل الخامس لجهاز Apple Tv الذي يمكنه بث المحتوى بجودة 4K.