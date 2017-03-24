خدمة عملاء حساب المواطن على “تويتر”.. 5,387 رد ويتابع 183 حساباً

متابعات – فجر :

من آن لآخر، تظهر المزيد من الاستفسارات بخصوص حساب المواطن، وفي المقابل يقف حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منتظراً المزيد والمزيد لإزاحة الستار كاملاً عن البوابة التي تأتي لرفع العبء عن المواطنين الفترة المقبلة.

وهناك حسابان على “تويتر”، واحد منهم يحمل اسم “حساب المواطن” ورسمي يُنشر عليه البيانات الرسمية، والجديد بخصوص الحساب، أما الآخر فهو يخص الرد على الاستفسارات، ويحمل اسم “خدمة العملاء، ويتابعه حوالي 8آلاف و178 مستخدماًحتى الآن.

و”خدمة العملاء”، نشر حتى هذه اللحظة 18 تغريده فقط موجهة إلى مستخدمين، تخص موضوعات متنوعة منها، الإفصاح عن الراتب وموعد صرف البدل، وتملك العقارات وعلاقته بحساب المواطن.

ورد الحساب بـ 5,387 تغريده على استفسارات موجهة له من المستخدمين، تنوعت ما بين السابق ذكره، وموضوعات أخرى فردية، وإن كانت متشابهة في بعض التفاصيل.

ويتابع حساب خدمة العملاء على تويتر، 183 شخصاً، ولكن الغريب في الأمر أنها حسابات غير معروفة، عدا “حساب المواطن” نفسه على تويتر.