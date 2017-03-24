“الكونغرس الأمريكي” يؤجل التصويت على نظام “أوباما كير”

متابعات-فجر :

تلقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، ضربة موجعة بعدما قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على قانون الرعاية الصحية الجديد. وكان ترامب واثقاً من دعم المجلس له، إذ أكد أن قانونه سيحظى بتصديق النواب عليه. ويتوقع أن يعوض القانون الجديد، الذي يقترحه ترامب، جزءا من الإصلاحات التي أدخلها سلفه، باراك أوباما، على نظام التأمين الصحي في الولايات المتحدة، وقد تعهد ترامب في حملته الانتخابية بإلغاء إصلاحات أوباما للرعاية الصحية، وتعويضها بقانون جديد. ونقلت قناة سي أن أن الفضائية عن مصدر في البيت الأبيض قوله إن التصويت سيجري صباح الجمعة.