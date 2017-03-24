تطبيق “WhatsApp” يعيد ميزة الحالة القديمة إلى ويندوز فون

متابعات-فجر :

أعلنت واتساب عن إتاحتها لميزة الحالة الجديدة والمنسوخة طبعًا من سناب شات، وعبر هذه الميزة أو الإضافة تمكّن المستخدم من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع جهات الإتصال مع إمكانيات مثل الكتابة والرسومات ووضع الملصقات والرموز التعبيرية وغيرها كما هو موجود على سناب شات .

من جانب آخر هذه الإضافة لم تكن موضع ترحيب من قبل المستخدمين، حيث خاصية تحرير شريط معلومات الحالة قد إختفى، ولكن واتساب إستدركت الموقف سريعًا وأعلنت قبل أسبوع عن إرجاع ميزة الحالة القديمة في اندرويد، وهاهي الآن تُرجعها على ويندوز فون تماشيًا مع حالة الإستهجان التي تلقتها واتساب جرّاء إطلاقها لهذه الإضافة.

كذلك في هذه النسخة تم تعديل قائمة الإعدادات فتبويب “حول” في قائمة الإعدادات الرئيسية أصبح بمسمى “مساعدة” ويحمل نفس المعلومات وهي “التعليمات، معلومات الدعم، رقم الإصدار” ليكون ذلك تحت عنوان مختلف لا أكثر.

تحميل تحديث واتساب من على متجر مايكروسوفت.