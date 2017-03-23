وزير الخارجية الأمريكي يستقبل وزير الخارجية “الجبير”

متابعات-فجر :

استقبل معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مقر وزارة الخارجية الأمريكية اليوم ، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بمعاليه والوفد المرافق له.

وعقدت جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين البلدين الصديقين في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والرغبة في الدفع بها إلى آفاق أرحب.

كما تم بحث مجمل الأوضاع في المنطقة ومستجداتها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري ، والمستشار بوزارة الخارجية الأستاذ ماجد العبدان.