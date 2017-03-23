على صعيد ذي صلة أعلنت سكوتلانديارد اعتقال 3 نساء وخمسة رجال للاشتباه بصلتهم بالإرهاب في لندن وبرايتون جنوب إنجلترا ومدينة بيرمنغهام شمالي لندن.

وقالت شرطة لندن، أمس الخميس، إن الأشخاص الثمانية الذين اعتقلوا بعد هجوم الأربعاء، يشتبه في إعدادهم لهجمات إرهابية.

وشنت الشرطة البريطانية حملات أمنية داخل مباني في ويلز ومدينة برمنغهام وسط البلاد، وفي شرق العاصمة لندن.

من ناحية أخرى، فحصت الشرطة البريطانية طردا مريبا بالقرب من وستمنستر في العاصمة لندن وسط أنباء تحدثت عن تفجير محكوم للطرد المشبوه.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة لندن إنهم يحققون في طرد مريب عثر عليه على طريق قرب المنطقة التي قتل فيها رجل أربعة أشخاص في هجوم قرب البرلمان.