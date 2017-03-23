انتشال 5 جثث لمهاجرين قبالة سواحل “ليبيا”

متابعات-فجر :

قالت وكالة إغاثة إنها انتشلت 5 جثث لمهاجرين من البحر قبالة الساحل الليبي، أمس الخميس، بعد أن غرق قاربان كانا يحملان على الأرجح مئات المهاجرين ليلاقوا حتفهم.

وقالت وكالة (بروأكتيفا أوبن آرمز)، وهي إحدى وكالات الإغاثة العديدة التي تعمل في المنطقة، إنها تلقت بلاغاً عن أن قارباً مطاطياً يتعرض للغرق أمس الخميس وعثرت على آخر يغرق بعدها بقليل.

وأضافت الوكالة على فيس بوك “انتشلنا خمس جثث من البحر ولا ناجين. إنها حقيقة مرة أن نرى المعاناة هنا التي لا ترى في أوروبا”.

وقالت لورا لانوزا المتحدثة باسم بروأكتيفا، إن السفينة ستبقى في المنطقة تحسبا لأي نداءات استغاثة.