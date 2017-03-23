“مدني الرياض” يغلق 55 مستودعاً مخالفاً للأنظمة والتعليمات

متابعات-فجر :

نفذت فرق الدفاع المدني بالرياض، أمس الخميس، جولات تقتيشية، على العديد من الورش والمستودعات، في حدود مركز السلامة الميدانية بالشفا، أسفرت عن إغلاق 55 ورشة مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأوضح الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض، إن المواقع التي تم الكشف عليها ومنحها إشعارات بلغت 278 محلًّا من مختلف الأنشطة، فيما تم إغلاق 55 محلًّا، وجرى تعديل فوري لملاحظات رصدت في 20 محلًّا.

وأضاف أن المخالفات التي تم ضبطها متعددة؛ ومنها وجود سكن للعمالة داخل المستودعات، واستغلال الارتدادات.

وأشار إلى رصد مخالفات عدم اكتمال الأنظمة الوقائية، وملاحظة تمديدات كهربائية عشوائية، وتخزين عشوائي وعدم وجود تصريح دفاع مدني، وتعطل الأنظمة المتوفرة.