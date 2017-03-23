خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس هنغاريا بمناسبة إعادة انتخابه

واس-فجر :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس الجمهورية الهنغارية بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وقال الملك المفدى؛ يسرنا بمناسبة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة ، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة ، وللشعب الهنغاري الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين ، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .