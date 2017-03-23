سويسرا تستجوب “بيكنباور” في إطار تحقيقات تنظيم كأس العالم 2005

وكالات – فجر

استجوب الإدعاء السويسري أسطورة كرة القدم الألماني السابق فرانز بيكنباور يوم الخميس، في إطار تحقيقاته في فوز ملف ألمانيا بتنظيم كأس العالم 2006.

وفتح مكتب المدعي العام السويسري إجراءات جنائية ضد بيكنباور وثلاثة مسؤولين سابقين بالكرة الألمانية في سبتمبر الماضي، والتحقيقات متصلة بمزاعم احتيال وسوء إدارة وغسل أموال واختلاس.

وأكد المكتب في بيان لرويترز “استجوب ممثلو الإدعاء الاتحادي فرانز بيكنباور اليوم في بيرن”، وأضاف أن بيكنباور “71 عاماً”، كان “متعاوناً”، وأقر بيكنباور في السابق بأنه ارتكب أخطاء لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.