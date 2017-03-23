تأسيس شركة خليجية مقرها الرياض لربط أنظمة المدفوعات

وكالات – فجر

أعلن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج اليوم الخميس أن محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على التفاصيل الفنية المتعلقة بتأسيس شركة تعنى ببناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس.

وأوضح المعراج أنه تم الاتفاق في الاجتماع الـ 67 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج الذى اختتم أعماله اليوم بالمنامة، على أن يكون مقر الشركة العاصمة السعودية (الرياض)، مع إقامة مركز آخر في الإمارات، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين( بنا)،

وقال المعراج في تصريحات صحفية في ختام أعمال الاجتماع إن الشركة ستقوم بإقامة نظام لتسوية المدفوعات بين دول الخليج، وستكون مملوكة لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية وستعمل على أسس تجارية.

وأشار المعراج إلى أن الشركة ستسرع من تسوية التعاملات المالية بين دول المنطقة وستقلل التكلفة وتخفض الوقت بطريقة آمنة وسلسة بين الدول الأعضاء.

وتابع أن دول مجلس التعاون ستطور نظاما لتنقل الاموال مواز لنظام “سويفت”، بحيث تخلق آلية خاصة لحركة الأموال مبنية على قاعدة صلبة عبر البنوك المركزية ومؤسسات النقد بتكلفة أقل وبسرعة اكبر وبدون اي معوقات.

وأوضح أن الاجتماع بحث أيضا التفاصيل الفنية لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، خاصة وان هناك زيادة في التمويلات بينها، مما يحتم وضع الية تنسيق موحدة بين الجهات المسؤولة عن المعلومات الائتمانية.

وأكد المعراج التزام مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بكل ما هو مقرر على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.