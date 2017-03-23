الدكتور “الربيعة” يُوجّه بتفعيل دور المدن الطبية والمستشفيات المرجعية

متابعات – فجر

وجّه رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة بتفعيل الدور المحوري للمدن الطبية والمستشفيات المرجعية بالمملكة وتشكيل لجان طبية بها تختص بالنظر في الحالات التي تحتاج إلى علاج خارج المملكة لعدم توفر علاج لها بالداخل.

وحدد التوجيه عددًا من الاشتراطات أبرزها تشكيل اللجنة من استشاريين في التخصصات الرئيسة الدقيقة المتوفرة بالمستشفى المرجعي والتخصصي، على أن تسترشد حسب التخصص الطبي بإحصائيات المرضى الذين تم علاجهم بالخارج عام 2016.

كما تضمنت الاشتراطات بأن يكون المريض مواطنًا سعوديًا لديه أهلية علاج ويتم تقييمه إكلينيكيًا من قِبل اللجنة على أن يتم تحديد مقابلة لرئيس اللجنة المشكلة مع رئيس الهيئة الطبية العليا وأعضائها لوضع آلية تمكن من تنسيق العمل وتنسيق إعطاء اللجنة صلاحية استخدام النظام الإلكتروني للعلاج في الخارج.

يُشار إلى أن التوجيه الجديد بعد مناقشة ذلك في ورشة عمل قبول الإحالات الداخلية التي عقدت قبل أشهر قليلة وكان من ضمن توصياتها تكوين لجان بالمستشفيات المرجعية والتخصصية لها صلاحية طلب العلاج بالخارج والعرض على الهيئة الطبية العليا.