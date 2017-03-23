مدير جامعة “الإمام” يُوجّه باستيعاب “الغامدي” المتخصصة في تقنية “النانو”

متابعات – فجر

وجه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس لجنة المعيدين والمحاضرين في الجامعة الدكتور محمود بن سليمان آل محمود، بدراسة طلب المواطنة نورة الغامدي الحاصلة على درجة الماجستير في تخصص تقنية “النانو” ومدى الاستفادة من تخصصها العلمي في الجامعة والمراكز البحثية وفق الأنظمة والتعليمات.

وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أنه وفقاً لتوجيه معالي مدير جامعة الإمام فقد أحيل الطلب إلى كلية العلوم لدراسة إمكانية الاستفادة من المواطنة وبحث الجوانب النظامية لاستقطابها محاضرة في الجامعة.

ونوه الدكتور آل محمود أن جامعة الإمام تعمل بشكل دؤوب على استقطاب أعضاء هيئة التدريس من المواطنين المتميزين، تحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الجامعة لها بصمة راسخة في خدمة أبناء الوطن من خلال قبولهم في مختلف مراحل البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه وفق نهج وسياسة الدولة التعليمية والتربوية، ومن خلال ما تقدمه من مخرجات أكاديمية وتخصصات تنفرد بها.