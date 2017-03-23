إغلاق مخبزاً يخلط أعقاب السجائر مع طحين الخبز بحائل

وكالات – فجر

داهمت الفرق الرقابية المسائية ببلدية وسط حائل منزل شعبي بحي المنتزه، بعد اكتشاف تحويله إلى معمل لإعداد وتحضير المخبوزات والمعجنات وتسويقها في للمطاعم ومحلات الوجبات السريعة الموجودة بالمنطقة.

وأوضح راكان البخناني مدير الخدمات المسائية ببلدية وسط حائل إن مراقبي البلدية الصحيين أثناء جولاتهم الميدانية، لاحظوا خروج أحد العمالة الوافدة من منزل شعبي ومعه خبز ومعجنات، وبمداهمة الموقع وجد بأنه معد لتجهيز الخبز والمعجنات بوضع صحي سيئ جداً وبطريقة عشوائية وغير صحية والموقع غير مؤهل وغير مصرح له بذلك، مع تدني عام في مستوى النظافة الشخصية ونظافة الأواني بالإضافة لاختلاط رماد وأعقاب السجائر مع الطحين المستخدم للخبز.

وذكر رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل سعد الثويني أنه تمت مداهمة الموقع واتضح مخالفة العمالة لكافة اشتراطات السلامة وهي من جنسيه عربية وآسيوية لا تحمل شهادات صحية، وقد أعدت كميات كبيرة من الخبز والمعجنات لتوزيعها على بعض المطاعم ومحلات الوجبات السريعة بالخفاء، حيث تمت مصادرة جميع أدوات المعمل كذلك تم مصادرة وإتلاف أكثر من (200) كيلو من الخبز والمعجنات المعدة للتوزيع وتم إغلاق الموقع وإعداد محضر بذلك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.