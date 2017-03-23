الملك سلمان يعزي هاتفياً رئيسة وزراء المملكة المتحدة

واس – فجر

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا بدولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي.

وأعرب الملك المفدى خلال الاتصال عن عزائه ومواساته لحكومة وشعب بريطانيا الصديق وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي حصل في العاصمة لندن، راجيا للمصابين الشفاء العاجل .

وأكد خادم الحرمين الشريفين استنكار المملكة العربية السعودية وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية ، مشيرا إلى وقوف المملكة مع بريطانيا بكل إمكانياتها.

وبين – حفظه الله – أن هذه الأعمال الإرهابية تؤكد الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي ، لاجتثاث ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه.