داعش يتبنى اعتداء لندن

متابعات – فجر

أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمس في وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال التنظيم في بيان نشرته وكالة أنباء تابعه له إن منفذ الهجوم أحد “جنوده”.

وأسفر الاعتداء الذي ضرب وسط لندن عن سقوط ثلاثة قتلى والمهاجم، ونحو أربعين جريحا حسب حصيلة جديدة نشرتها الشرطة الخميس. أدخل حوالي ثلاثين شخصا الى المستشفيات بينهم سبعة في حالة حرجة.

وعبرت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية اليوم عن “تعاطفها العميق” مع ضحايا الاعتداء الذي وصفته بالمروع، فيما اعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن الإرهاب لن يسود وحثت البريطانيين على مواصلة حياتهم اليومية والتمسك بقيم البلاد.

وقالت ماي أمام البرلمان بعد هجوم شهدته لندن أمس “من المهم جدا في هذا الوقت أن نظهر أن قيمنا هي التي ستسود وأن الإرهابيين لن ينتصروا وأننا سنواصل حياتنا بنفس وحدة الهدف والقيم التي تجمعنا كأمة واحدة وضمان أن تلحق الهزيمة بالإرهابيين.”