العناية الالهية تنقذ طفلا ابتلع “صفارة” واستقرت في القصبة الهوائية

متابعات -فجر

ابتلع طفلا جسما غريبا واستقر في القصبة الهوائية قبل وصوله إلى الرئتين، وكان الطفل قد أحضر إلى مستشفى أحد بالمدينة وهو يعاني من ضيق في التنفس وكان معرضاً لحدوث التهاب رئوي حاد وعدة مضاعفات أخرى – لا قدر الله -.

وقرر الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة وهو القسم الوحيد بمنطقة المدينة المنورة المعني بالمناظير الصلبة للقصبة الهوائية إجراء عملية منظار للطفل جرى خلالها نزع الصفارة وتخليص الطفل منها لتجنب المزيد من الضرر لبطانة القصبة الهوائية والرئتين وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل من الله