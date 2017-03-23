المرور:توقف نظام ابشر ..ولاصحة لإلغاء المخالفات المرورية

متابعات _فجر

قالت الإدارة العامة للمرور، أن نظام “أبشر” كان متوقفاً لغرض الصيانة وتسبب في توقف بعض الخدمات المقدمة عبر البرنامج منها استعراض المخالفات المرورية وسدادها، ولا صحة لما يتردد بشأن إلغائها.

جاء ذلك خلال جاء في تغريدات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إثر تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن المرور ألغى المخالفات السابقة.

يذكر أن عدد من عملاء “أبشر” قد حاولوا سداد رسوم خدمات ومخالفات مرورية، إلا أنهم فوجئوا برسالة تقول “عزيزي عميل أبشر.. نأسف لعدم خدمتك حالياً، ونود إشعارك بوجود صيانة، ونتشرف بزيارتك لتنفيذ خدماتك الإلكترونية عقب انتهاء الصيانة”، فانطلقت إثر ذلك شائعة تزعم إلغاء المخالفات المرورية، وهو ما نفاه المرور.