صحة بيشة تحتفل بيوم التمريض الخليجي ٢٠١٧

متابعات-فجر:

احتفلت صحة بيشة بيوم التمريض الخليجي ٢٠١٧ تحت شعار (معاك لنرعاك) وبهذة المناسبة نظم مستشفى الملك عبدالله ببيشة حفل شارك فية د/خالد القرني المساعد العلاجي بصحة بيشة و أ/ ماجد الغامدي المساعد للصحة العامة وقد رحب م / عبدالعزيز ملحان المشرف العام على المستشفى بالنيابة في كلمتة بالحضور كما أشاد بإدارة التمريض بالمستشفى على جهودها في تطوير الأداء في الكادر التمريضي وشكر المساهمين والداعمين لفعاليات يوم التمريض الخليجي، ثم شاهد الحضور أوبريت وطني لطالبات الثامنة عشر الابتدائية نال استحسان الحضور .

وبعد أن أعلن المساعد للخدمات العلاجية بصحة بيشة البدء في فعاليات اليوم توجه الجميع إلى المعرض الذي شارك فية كلية العلوم الطبية التطبيقية ببيشة وبعض الاقسام بالمستشفى.

وفي نهاية الحفل قدمت الهدايا وشهادات الشكر للمساهمين من القطاع الصحي الخاص وبعض الأفراد .كما تم تكريم بعض من الكوادر التمريضية المشاركين في الفعاليات.