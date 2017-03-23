“سعود الطبية” تجمع أطباء جراحة البدانة بالمتكممين

متابعات-فجر:

جمعت مدينة الملك سعود الطبية، المرضى المتكممين، والراغبين بإجراء عمليات التكميم، بفريق جراحات البدانة بالمدينة، في فعالية خاصة تحت عنوان “ملتقى المتكممين ” صباح الخميس .

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د. هيثم بن محمد الفلاح أن المدينة شهدت على مدى أكثر من 20 عاماً العديد من الخطوات التطويرية في مجال جراحة السمنة، كان أخرها تدشين مركز متخصص لجراحات البدانة، مزود بتجهيزات عالية، وقد تم اعتماده كمركز عالمي من قبل الجمعية العالمية لجراحات البدانة .

وأوضح د. الفلاح خلال كلمته، بان المدينة لديها كادر طبي مؤهل ومتخصص في التعامل مع جراحات البدانة، إلى جانب اتفاقيات تعاون مع جامعات عالمية عريقة، للاستفادة من خبراتهم بهذا المجال .

وأفاد د. الفلاح بأن زيادة نشاط الجهاز الهضمي، سبب رئيسي في السمنة المفرطة، حيث يجري عمل الفريق الطبي على تقليل نشاط الجهاز، من خلال عمليات قص المعدة أو غيرها، وتحتاج للمتابعة المستمرة؛ لضمان الاستمرار في الخطة العلاجية المقررة.

وأشار د. الفلاح إلى أن المدينة تسعى أن تكون نموذجاً في مجال جراحات البدانة، وهذا يأتي وفقاً لرسالة المدينة، لتوفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات المرضى في بيئة آمنة .

في المقابل، نقل المتكمم عبدالرحمن تجربته في مرحلة قبل العلاج ومراحل العملية التي أجراها قبل نحو عامين، متخلصاً من 80 كيلو، مؤكداً بأن الفضل بعد الله يعود لجهود الفريق الطبي المعالج .

وختم عبدالرحمن حديثه، مؤكداً على أهمية التقيد بالإجراءات الطبية التي رسمها الفريق الطبي المعالج، حيث أن نجاح العملية من عدمه يعتمد على عامل المتابعة المستمرة .