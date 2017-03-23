القبض على سارق إحدى شركات الأغذية السريعة بـ”الرياض”

متابعات-فجر:

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهود شرطة المنطقة في مكافحة جرائم السرقات ، فقد رصدت الجهات الأمنية بلاغاً لمندوب إحدى شركات الأغذية السريعة مفاده قيام شخص مجهول الهوية بسرقة أحد فروعهم شمال العاصمة الرياض وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة ” وقد أظهر تسجيل فيديو قام به أحد المواطنين الجاني وهو يلوذ بالفرار مستقلا مركبة صالون وتم تداول المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” ، إثر ذلك عملت الأجهزة الأمنية على وضع الخطط اللازمة للتصدى لتلك الجريمة وضبط مرتكبها حيث شرعت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض في إقامة نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة في سبيل ضبط المركبة المنوه عنها بالأوصاف ، وقد تكللت الجهود المبذولة بفضل من الله ثم بتعاون أحد المواطنين ويقظته من خلال تمكنه من تحديد الاشتباه في المركبة وابلاغ غرفة عمليات دوريات الأمن عن موقعها وهي تسير في أحد الطرق العامة شمال العاصمة الرياض ، على أثره عملت فرق دوريات الأمن على إقفال عموم الشوارع المحيطة بموقع الملاحظة واستيقاف المركبة بعد محاولة قائدها الهرب وضبطه (سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر ) تطابقت أوصافه مع ماجاء في البلاغ كما اشارت الدلائل إلى وقوفه خلف الحادثة، وبسماع اقواله مبدئيا اقر بما نسب إليه بمشاركة متهم آخر قام بالدلالة عليه حيث تم تحديد موقعه وضبطه وبالتوسع معهما في التحقيق اعترفا بارتكاب ( 9 ) حوادث مشابهة ولا يزال التحقيق مستمر معهما لمعرفة مدى ارتباطها بالقضاء المقيدة ضد مجهول .

تم التحفظ على المتهم واحالته لمركز الشرطة المختص واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص .

وشرطة منطقة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتشدد على أهمية الدور الفاعل للمواطن والمقيم في التعاون مع رجال الأمن من خلال الرصد والإبلاغ عن أي ملاحظة وصولاً للتكامل المنشود بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم ، وتشكر المواطن الصالح الذي قام بالتعاون مع رجال الأمن .