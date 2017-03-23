أمانة المنطقة الشرقية تشارك في فعالية ساعة الأرض بإطفاء ١٠ آلاف عمود إنارة

واس-فجر:

تشارك أمانة المنطقة الشرقية في فعالية ساعة الأرض العالمية مساء يوم السبت المقبل وذلك بإطفاء ١٠ آلاف عمود إنارة في كل من: الدمام، والخبر، والظهران، لمدة 60 دقيقة بدءاً من الساعة الثامنة مساء حتى التاسعة مساء، باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

أوضح ذلك مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، مبينًا أن مشاركة الأمانة في ساعة الأرض تهدف إلى حث المجتمعات على الاهتمام بالبيئة والمساهمة في مقاومة وعوامل أضرار تغير المناخ والترشيد في استخدام الطاقة والمحافظة عليها.

وأفاد أن الأمانة ستقوم يوم السبت القادم بإطفاء ١٠ آلاف عمود إنارة في حاضرة الدمام من الساعة الثامنة مساء حتى التاسعة مساء حيث سيتم إطفاء ٧ آلاف عمود إنارة في شوارع الدمام وهي: الشوارع الرئيسة لأحياء : الفيصلية، الندى، طيبة، المنار، بالإضافة إلى أحياء : أحد، بدر، والضاحية، وأعمدة الإنارة في طريق الملك عبدالعزيز، وشارع الملك سعود، وشارع الملك عبدالله، وشارع الأمير محمد بن فهد، وطريق الأمير خالد، بالإضافة إلى شارع نجد، وشارع الخليج من دوار الصدفة إلى فندق الشيراتون وطريق الجوهرة .

وبالنسبة لمحافظة الخبر قال الصفيان : إنه سيتم إطفاء ٢٠٠٠ عمود إنارة في طريق الكورنيش، وطريق الملك فيصل في أحياء : اليرموك، البندرية، والروابي، وطريق الملك سلمان، وطريق الملك فهد في حي الإسكان، بينما في الظهران سيتم إطفاء ١٠٠٠ إنارة في «شارع الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وشارع عبيدة بن الجراح».

وبين أن الإطفاء يتم بشكل آلي من خلال قطاع الترشيد الإلكتروني في الأمانة، مبيناً أن الأمانة اتخذت مجموعة إجراءات متكاملة لترشيد الكهرباء المستهلكة بالمرافق العامة، حيث تم وضع خطة لإنارة الشوارع بأنحاء المدينة بتطبيق أحدث التصاميم الهندسية التي تتناسب مع سياسة الترشيد.