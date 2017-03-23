فريق طبي ينجح في تشخيص وعلاج مبكر لقلب طفلة بمستشفى الولادة والأطفال بنجران

متابعات -فجر

إستطاع فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران تشخيص مرض طفلة عمرها 10شهور تعاني من ارتفاع درجة الحرارة لمدة ستة أيام وإسهال وضعف التغذية الفموية وضعف النشاط وظهور طفح جلدي حيث تم إحالتها إلى مستشفى الولادة والأطفال وتبين بالفحص الإكلينيكي وجود إرتفاع بدرجة الحرارة وإلتهاب ملتحمة العينين وطفح جلدي وإحمرار وتورم باليدين وتم عمل الفحوصات المخبرية وأظهرت إرتفاع بعدد كريات الدم البيضاء وسرعة ترسيب الدم “140” مع إيجابية معامل البروتين التفاعلي كما أظهر التصوير التلفزيوني للقلب وجود تمدد بالشريان التاجي الأيسر بالقلب وتم تشخيص الحالة

Kawasaki Disea وعلى الفور تم البدء في إعطاء الجلوبيولويين المناعي وريدياً وجرعات الإسبرين المناسبة وتحسنت الحالة مع المتابعة .

تجدر الإشارة إلى أن هذا المرض يصيب الأوعية الدموية وتعد إصابة الأوعية التاجية بالقلب أحد المهددات للحياة . لذا فالتشخيص والعلاج المبكر للمرض يساهمان في إنقاذ الحياة وحماية وظيفة القلب مستقبلاً بإذن الله تعالى .