التخصصات الصحية” تناقش تفعيل مخرجات الجمعيات الصحية

واس _فجر

بحثت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، آليات دعم وتفعيل مخرجات الجمعيات الصحية، وسبل مساندتها في مهامها وذلك خلال اجتماع مجلس الجمعيات المهنية العلمية الصحية الذي عقد في مقر الهيئة في الرياض مؤخراً.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده، اللائحة التنفيذية والتعديلات المقترحة من قبل الرئاسة التنفيذية للجمعيات الصحية تمهيداً لاعتمادها، فيما تم بحث سبل دعم وتفعيل مخرجات الجمعيات وتطوير مخرجاتها.

وشدد الأمين العام للهيئة على أهمية الارتقاء بعمل الجمعيات الصحية، ودعمها لتؤدي رسالتها لتسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي الذي يعد هدفاً رئيسياً ومهماً للهيئة، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذل حالياً لتفعيل مخرجات الجمعيات الصحية وتطوير آليات عملها.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للجمعيات الصحية الدكتور سعد بن محمد عسيري، أن هيئة التخصصات الصحية تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى دعم الجهود المبذولة في الجمعيات الصحية، والسعي نحو إحداث نقلة نوعية في آليات العمل، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في القطاع الصحي.

يذكر أن الرئاسة التنفيذية للجمعيات الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي أنشئت مؤخراً انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030 لإبراز دور الجمعيات الفعال في خدمة المنظومة الصحية وتحسين جودتها.

و تعد الرئاسة التنفيذية للجمعيات الصحية, الجهة المختصة بالمتابعة و الإشراف على تشكيل الجمعيات الصحية المندرجة تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومراجعة لوائحها، وتوفير الدعم لها لممارسة نشاطها العلمي وتوفير الخدمات القانونية لها، ومساندتها مهنياً لتؤدي دورها في خدمة المجتمع والرقي بالممارسة المهنية الصحية لتكون المملكة من أكثر الدول تقدماً في المجال الصحي ، علماً بأن الهيئة تشرف الان على 42 جمعية علمية مهنية حتى الآن .