أخطاء ترتكب خلال ترطيب البشرة

متابعات _فجر

تتوقع الكثير من الفتيات أن مستحضرات العناية بالبشرة تعطي نتائج سريعة وخصوصاً إذا كانت الإرشادات تشير إلى تحسّن ملحوظ خلال أسبوعين.

وعندما لا يحدث نتائج ينفد صبرنا سريعاً ونتخلى عن المستحضرات فوراً، وخصوصاً المرطب اليومي.

ولكن لا يمكن لوم المستحضرات دائماً، ففي بعض الأحيان يكون السبب وراء ذلك سوء الاستعمال لا أكثر. لذا، إن كنت تستعملين مرطبك اليومي شتاءً وبإفراط من دون ملاحظة تحسّن في ترطيب بشرتك، بل على العكس تزداد جفافاً وتقشّراً، فهذا يعني أن هناك خطأ ترتكبينه؟ لذا، إليك هذه النصائح عن خطوات استعمال المرطب اليومي للاستفادة القصوى منه:

1- مدّ المرطب: لا تفركي المرطب على وجهك، بل ربّتيه تربيتاً لطيفاً على بشرتك مما يساعد على دخوله إلى عمق البشرة.

2- تقشير البشرة: لا تهملي تقشير بشرتك أبداً، بل اعمدي الى تقشيرها مرّة أسبوعياً على الأقل للتخلّص من تراكم الخلايا الميتة على سطحها وتسهيل تغلغل مكونات المرطب في أعماقها.

3- التركيبة الملائمة: تجنبي استعمال مرطب صديقتك أو أختك أو أمك، واختاري المرطب الذي يلبي حاجات بشرتك بالتحديد. فلكل بشرة خصائصها المميزة وحاجاتها المختلفة عن باقي أنواع البشرة.

4- انتظام روتين العناية: ليس منطقياً أن تتوقعي من مرطبك نتائج ملحوظة، إن كنت لا تستعملينه بانتظام. نظّفي بشرتك وامسحيها بالسائل المنعش، ثم رطبيها بمرطبك اليومي صباحاً ومساءً للاستفادة القصوى من مكوناته النشطة والفعالة.