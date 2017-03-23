أعراض وأسباب الإصابة ب “الذبحة الصدريّة”

متابعات-فجر :

أنواع الذبحة الصدرية هناك ثلاثة أنواع من الذبحة الصدريّة: الذبحة الصدريّة المستقرة وهي عبارة عن ذبحة صدريّة ثابتة مزمنة. الذبحة الصدريّة غير مستقرة التي تؤدّي لحدوث نوبة قلبيّة. أما النوع الثالث من الذبحة الصدريّة فهو نادر الحدوث والذي يسمّى بالذبحة الصدريّة المتغيّرة أو الذبحة الوعائيّة التشنجيّة الذي يحدث بسبب اختلاج في الشريان التاجي. أسباب الذبحة الصدريّة الشائعة ارتفاع مستوى ضغط الدّم عن المستوى الطبيعي. ارتفاع معدّل الكولسترول في الدّم. التدخين بكميّات كبيرة والذي يؤدي إلى إدخال كميّات كبيرة من مادّة النيكوتين الموجودة في التبغ إلى جسم الإنسان وعدم قدرته على التخلّص منها. إصابة الشرايين التاجية وتضيق الشرايين ممّا يقلّل من كميّة الدم الواصل إلى القلب عند المريض. زيادة الوزن والسمنة. إصابة المريض بالسكري. العوامل الوراثية تؤدي إلى الإصابة بالذبحة الصدرية. تعاطي المخدرات مثل الكوكايين الذي يعمل على تصلّب الشرايين المغذية للقلب. إصابة المريض بفقر حاد في الدّم خاصّة لمن يعاني من الشرايين الضيّقة. تمزّق طبقات الدهون المتراكمة في الأوعية الدمويّة، حيث تُسمّى هذه الطبقات باللويحات. الإصابة بالجلطات وتخثّر الدم. المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالذبحة الصدرية الشعور بألم شديد وحاد في الصدر والإحساس بعدم الراحة مما يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية. أعراض وعلامات الذبحة الصدرية ضيق شديد في التنفس. الغثيان والدوار والدوخة. التعرق الشديد والقلق. ألم في مركز الصدر وضغط في الصدروالشعور بعدم الارتياح. انتقال الضغط من منطقة الصدر إلى الذراعين خاصة الذراع اليسرى والكتفين والظهر والرقبة. قد بشعر المريض وكأنّ لديه عسر في الهضم. الشعور بالإرهاق. كيفية علاج الذبحة الصدرية الابتعاد عن التدخين بشكل نهائي. محاولة الاسترخاء والراحة للتخلص من الضغوطات النفسية والتوتر. الابتعاد عن المخدرات والكحول نهائياً. ممارسة التمارين الرياضية للتخلص من الوزن الزائد وتنشيط الدورة الدموية وزيادة اللياقة البدنية. تناول الأسبرين بشكل يومي. اللجوء إلى العمليات الجراحية والقيام بعملية القسطرة لتوسيع الشرايين أو القيام بعملية جراحية تتضمن إزالة الشرايين وتبديلها بشرايين أخرى. اتباع نظام غذائي معين سليم وقليل الدهون.