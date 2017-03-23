تطبيق “Facebook” يتيح ميزة البث المباشر من خلال أجهزة الحاسب

متابعات-فجر :

أعلنت فيس بوك، أمس الأربعاء، عن توفيرها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم إمكانية البث الفيديوي بشكل مباشر إلى المنصة من خلال أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة، وهي الميزة التي كانت متوفرة خلال العام الماضي لمستخدمي الأجهزة المحمولة، وتأتي هذه الخطوة لإعطاء ميزة الفيديوهات المباشرة ضمن المنصة دفعة إضافية.

وتسمح إمكانية البث الفيديوي المباشر من خلال أجهزة الحاسب برفد الموقع بمجموعة واسعة من المستخدمين في مقدمتهم لاعبي الألعاب الحاسوبية إلى جانب مجموعة من الاستخدامات، بحيث تضع المنصة نفسها وجهاً لوجه ضد موقع بث فيديوهات الألعاب المباشرة Twitch التابع لشركة أمازون.

وأضافت فيس بوك عدد من المميزات التي تسهل على المستخدمين استعمال برامج البث المباشر والأجهزة الخارجية عند استعمال ميزة البث الفيديوي المباشر من خلال حواسيب سطح المكتب أو المحمولة، وصرحت ايرين كونولي مديرة منتج في فيس بوك بان الكاميرا الموجودة على جهاز الحاسب المحمول أو سطح المكتب سوف تفيد في إيجاد أنواع مختلفة من البث الفيديوي المباشر.

وتسهل هذه الميزة على محبي الألعاب بث الفيديوهات بشكل مباشر أثناء اللعب لأصدقائهم ومتابعينهم وإشراكهم في خضم الألعاب، بحيث يمكن بدء عملية البث المباشر أثناء اللعب، ويمكن إضافة كاميرا للتبديل بينها وبين الكاميرا الأساسية حتى يتمكن الأصدقاء من رؤية ردود الفعل الخاصة بالمستخدم أثناء اللعب.

ويمكن أيضاً مشاركة الشاشات وإدراج رسومات وعناوين ضمن الشاشة، وكانت هذه الإمكانيات متوفرة سابقاً من خلال البث الفيديوي لصفحات المشاهير والشركات والعلامات التجارية وهي تتوسع الآن لتشمل المستخدمين العاديين، وذلك تبعاً لطلبات وردود فعل مستخدمي المنصة.

وأضافت كونولي “مع هذا التحديث أصبح بإمكان الناس مشاركة شاشاتهم بسهولة وإدراج الرسومات وتبديل الكاميرات واستخدام معدات احترافية ضمن فيديوهات البث الماشر على فيس بوك Facebook Live، كما حصل المستخدمين على خيار البث إلى مجموعات فيس بوك التي يتواجدون ضمنها والأحداث التي يعتبرون جزء منها والصفحات التي يديرونها”.